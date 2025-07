Kessié Inter prende quota il possibile ritorno in Serie A! Una big italiana ci prova prima della scadenza

Kessié Inter, l’ivoriano in uscita dall’Al-Ahli può tornare in Italia: l’Inter monitora mentre la Juve pensa a uno scambio. Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996, potrebbe tornare protagonista in Serie A. Dopo l’esperienza poco fortunata al Barcellona e l’attuale avventura in Arabia Saudita con l’ Al-Ahli, il giocatore sta valutando un ritorno nel calcio europeo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus sta cercando di costruire un’operazione per riportarlo in Italia, ma anche l’ Inter segue da vicino gli sviluppi. Il club nerazzurro, che aveva già sondato il terreno per Kessié nelle scorse sessioni, resta interessato. 🔗 Leggi su Internews24.com

