Monopattini e conducenti selvaggi | oltre 200 multe in città

Dal 1° gennaio al 30 giugno, la polizia locale di Trento ha fatto qualcosa come 214 sanzioni contro l’utilizzo “selvaggio” dei monopattini: 109 per conducente privo di casco, 95 per sosta su marciapiede, 6 per trasporto di altre persone e 4 per caratteristiche costruttive diverse da quelle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

"In città invasione di piste ciclabili, ma ciclisti e conducenti di monopattini non le utilizzano" - Riceviamo e pubblichiamo: "Scrivo per un fatto che noi cittadini forlivesi pensiamo sia inutile, come la storia delle piste ciclabili che stanno invadendo Forlì costringendo il disagio a noi automobilisti il transito nel continuo stringere carreggiate e aumento del traffico.

Abbandonano il monopattino elettrico dove capita e circolano in due o senza casco (ma non solo): scattate oltre 200 multe in pochi mesi - Da inizio 2025 a Trento sono state fatte oltre 200 multe (per differenti motivi) a persone che viaggiavano con i monopattini elettrici, mezzi ormai sempre più diffusi sulle strade urbane di tu ... Riporta ildolomiti.it

Stretta sui monopattini: «Con la targa più sicuri» - Un deciso stop ai monopattini selvaggi: con le specifiche contenute nel decreto emanato, il 27 giugno scorso, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche a Cremona e nel resto ... Scrive laprovinciacr.it