Garlasco partita la caccia a Ignoto 3 | perché prevale l'ipotesi della contaminazione durante l'autopsia

Dopo la conferma di un Dna ignoto sul tampone orofaringeo effettuato a Chiara Poggi, è partita la caccia a "Ignoto 3": per gli inquirenti potrebbe anche essere del killer di Garlasco, ma per i consulenti di parte si tratterebbe di una contaminazione: ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, il giorno della verità : Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

