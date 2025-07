intercomunale beverino rosa quasi al completo

L’ Intercomunale Beverino festeggia il 19° anno di attività , il terzo consecutivo nel campionato di Promozione Ligure, e si sta preparando con grande entusiasmo alla prossima stagione 20252026. "Manca ancora qualche ritocco – spiega il presidente Nicola Carraresi – per quanto riguarda i fuori quota 2007, ma in linea generale la rosa è quasi completa. Ci tengo a precisare che i giocatori che non sono rimasti hanno fatto una scelta personale che non è dipesa da noi. Sicuramente gli addii più pesanti sono stati quelli del capitano Mozzachiodi che a 39 anni ha deciso di approdare al Cadimare insieme a Morachioli, e di Cupini, la nostra colonna portante che, però, aveva voglia di cambiare aria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

