Bologna l’ad e il mercato Fenucci congela le uscite | Beukema sistema i conti Ndoye resta a meno che

Via Beukema, sacrificato sull’altare dei bilanci e in forza del pressing asfissiante del calciatore. Ma adesso che Sam sta convolando ufficialmente a nozze col Napoli c’è il rischio concreto di altre uscite eccellenti? Claudio Fenucci, tra i tanti compiti di un ad, ha anche quello di tracciare la rotta. Anche se, come ogni comandante che si rispetti, può governare la nave, ma non il mare. E allora: "Abbiamo fatto una cessione, come fanno tutti i club – spiega il capo azienda rossoblĂą –. Ma chiusa questa trattativa ci fermiamo, perchĂ© sotto il profilo finanziario non si rende necessario nessun altro trasferimento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, l’ad e il mercato. Fenucci congela le uscite: "Beukema sistema i conti. Ndoye resta, a meno che...»

