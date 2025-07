Per la sede della manifestazione ballottaggio fra Rimini e Ferrara Supercoppa le semifinali della Final Four

Fabo e La T Tecnica Gema saranno protagoniste della Final Four che, nel weekend del 13-14 settembre, assegnerĂ la Supercoppa di Serie B Nazionale. Oltre alla Fabo, finalista per la promozione in A2, e La T Gema, in qualitĂ di vincitrice della Coppa Italia LNP di Serie B Nazionale, le altre due formazioni aventi diritto a prendere parte alla Supercoppa LNP sono Pielle Livorno, vincitrice della Supercoppa LNP nel 2023, e TAV Treviglio Brianza, in qualitĂ di prima classificata al termine della scorsa regular season nel girone A. Nel caso in cui le due termali dovessero passare indenni lo scoglio delle semifinali, ecco allora che la finalissima del torneo si tingerebbe di rossoblĂą: gli accoppiamenti della Supercoppa sono infatti La T Tecnica-Treviglio e Pielle-Fabo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per la sede della manifestazione ballottaggio fra Rimini e Ferrara. Supercoppa, le semifinali della Final Four

