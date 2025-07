Dazi Usa Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer sul tavolo tensioni commerciali e conflitto in Ucraina

Roma, 15 luglio 2025 – Le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e la guerra in Ucraina sono i due temi centrali della visita a Washington del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atterrato alla Joint Base Andrews quando in Italia erano le prime ore del mattino. Fitta l'agenda della missione del vice premier, concentrata tutta nella giornata di oggi. La missione sarĂ l'occasione per fare il punto con l’amministrazione Usa sulle relazioni transatlantiche e bilaterali e per un confronto sui principali dossier internazionali: dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente, tra il conflitto a Gaza e la questione del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa, Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer, sul tavolo tensioni commerciali e conflitto in Ucraina

Ucraina, Tajani “Difficile fidarsi delle aperture di Putin” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato a Verona il vicepremier Kuleba, abbiamo parlato della ricostruzione ucraina in vista della conferenza in Italia a luglio ma è difficile confidare nelle aperture di Putin in questa fase”.

Ucraina, Tajani a Londra il 12 maggio per una riunione in formato Weimar+ - ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà domattina a Londra dove parteciperà a una riunione ministeriale in formato “Weimar+” (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito e UE) e nel pomeriggio a Verona, per presiedere il quarto evento preparatorio dedicato alla “dimensione territoriale” in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, in programma a Roma il 10-11 luglio.

Ucraina, Tajani “Putin non può decidere la pace alle sue condizioni” - ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra complicato organizzare vertici in questa situazione, con decine di capi di Stato ai funerali di Papa Francesco: certamente Zelensky e Trump si saluteranno, ma per affrontare questioni concrete bisognerà aspettare qualche giorno”.

