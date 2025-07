WWE | CM Punk sfiderà Gunther per il titolo mondiale a SummerSlam

Se pensavate che il lunedì sera fosse fatto per riprendersi dal weekend, evidentemente non avete mai visto un gauntlet match della WWE. E quello andato in scena a Monday Night RAW è stato più caotico di un pranzo di Natale in Sicilia. Gunther aspetta al varco dopo aver domato Goldberg. Prima di addentrarci nel delirio del gauntlet, ricordiamo che Gunther è ancora con il World Heavyweight Championship alla vita dopo aver messo a nanna Goldberg e la sua carriera a Saturday Night’s Main Event. Il Ring General aspetta il suo prossimo sfidante per SummerSlam 2025, che per la prima volta nella storia si svolgerà su due notti (2 e 3 agosto). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

