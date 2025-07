La battaglia politica dietro ai successi di Sinner | i meloniani vogliono il bottino delle Atp Finals Binaghi pronto allo scontro

A Londra non c’era nessun esponente del governo ad assistere al primo, storico successo di un italiano a Wimbledon. Eppure mai come oggi la politica è interessata al tennis: non tanto alle imprese di Jannik Sinner sul campo, piĂą a godersi fuori l’onda delle sue vittorie. Mentre Sinner trionfa sull’erba inglese, infatti, in Italia prosegue la battaglia per decidere chi gestirĂ le Atp Finals di Torino, autentica gallina dalle uova d’oro, che i meloniani vogliono sfilare dal controllo della Federazione. La vicenda è nota: nell’ultimo Decreto Sport, il ministro Abodi ha approvato una norma che di fatto prevede l’occupazione politica dell’evento, fino a ieri condotto autonomamente dalla FederTennis; in futuro, è prevista la creazione di un nuovo Comitato a maggioranza istituzionale, e soprattutto la condivisione con la partecipata pubblica Sport e Salute della gestione di contratti e appalti, cioè dove girano i soldi di una macchina che muove decine di milioni ogni edizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La battaglia politica dietro ai successi di Sinner: i meloniani vogliono il bottino delle Atp Finals, Binaghi pronto allo scontro

Alcaraz e una finale con Sinner a Roma: “Non vedo l’ora, sarebbe una battaglia” - (Adnkronos) – Carlos Alcaraz vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, venerdì 16 maggio, il tennista spagnolo ha battuto Lorenzo Musetti in due set nella semifinale del Masters 1000 di Roma.

Finale Internazionali di Roma, Sinner-Alcaraz: che battaglia nel primo set! Carlos avanti - Finale Internazionali di tennis d’Italia, Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inizia con grande intensità e un equilibrio evidente fin dai primissimi scambi.

La battaglia di Sinner contro Djokovic: così Jannik si è preso la sua prima finale al Roland Garros - Parigi (Francia), 6 giugno 2025 – Dopo 3 ore e 17' di gioco, Jannik Sinner ha la meglio di Novak Djokovic, steso in 3 set ( 6-4; 7-5; 7(7)-6(3) ): l'azzurro approda così in finale di Roland Garros 2025, una prima volta assoluta, nonché la quarta slam, dove domenica ci sarà ad attenderlo Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva staccato il pass a causa del ritiro di Lorenzo Musetti, sopraggiunto con lo spagnolo in vantaggio in rimonta.

SINNER SEI IN FINALEEEEEEEEEEE Un match quasi perfetto per Jannik, che in tre set e in meno di due ore chiude la pratica Novak Djokovic. Ora lo attende l’ennesima, attesissima sfida contro Carlos Alcaraz Vai su Facebook

