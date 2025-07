LIVE Italia-Singapore Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | match morbido per il Setterosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025, Setterosa per il passaggio del turno. Il Mondiale di pallanuoto 2025 si presenta in salita per la nazionale femminile italiana, guidata dal CT Carlo Silipo. La prima sconfitta nel Girone A contro l’Australia (19-15) non è arrivata inaspettata. Una partita difficilissima per le azzurre, in cui le statistiche erano tutte a favore delle vice campionesse olimpiche in carica. Le australiane hanno confermato le aspettative, nonostante i tentativi del Setterosa, trascinato da Meggiato e Ranalli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa

