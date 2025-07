Luogo di spaccio e frequentata da pregiudicati | sala slot chiusa

Dopo una prima sospensiva del provvedimento, il Tar Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimitĂ del provvedimento con cui il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la chiusura di una Videolottery di Padova in via della Croce Rossa per 30 giorni. Il ricorrente ha impugnato il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: luogo - spaccio - frequentata - pregiudicati

Da piazza di spaccio a luogo di aggregazione: così rinasce l'area nel quartiere Japigia. Il progetto - Il degrado dei container per le famiglie sfrattate e il grigio dello spaccio tra gli anni Novanta e Duemila sono solo un ricordo.

Fiuggi. Trovati in possesso di svariate dosi di hashish, cocaina e quasi 5mila euro in contanti. Arrestati dai Carabinieri per spaccio un 33enne del luogo ed un 29enne egiziano - Cronache Cittadine FIUGGI – Operazione antidroga nel Comune di Fiuggi dove i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un L'articolo Fiuggi.

Controlli straordinari ad Aci Castello e Aci Trezza. La Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, ha monitorato strade, piazze e il porto nuovo di Aci Trezza, zona molto frequentata nei weekend estivi. Durante il servi Vai su Facebook

Luogo di spaccio e frequentata da pregiudicati: sala slot chiusa; Bar chiuso 45 giorni, ritrovo di spacciatori e pregiudicati. Tra loro il 19enne che accoltellò tre ragazzi per; Torpignattara: chiuso un bar frequentato da pregiudicati, sospesa la licenza per 10 giorni.

Luogo di spaccio e frequentata da pregiudicati: sala slot chiusa - Il Tar del Veneto ha dato ragione alla Questura confermando la legittimità del provvedimento di chiusura della struttura di via della Croce Rossa a Padova per motivi di ordine e sicurezza pubblica ... Da padovaoggi.it

Terni, aggressioni e spaccio nel locale frequentato da pregiudicati: il ... - Coltellate, aggressioni, spaccio di droga e liti tra gente ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti. Secondo ilmessaggero.it