Torre Astura aperta ufficialmente la spiaggia

È ufficialmente aperto il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura. L’area di sosta, sorvegliata e regolamentata, resterà fruibile tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, e nei fine settimana di settembre, con orario continuato dalle 7:30 alle 19:00. A partire dalle 18:45, le persone presenti verranno invitate a lasciare l’area, mentre alle 19:30 scatterà lo sgombero definitivo con possibile rimozione forzata dei veicoli, per garantire la sicurezza dell’area, che ricade sotto servitù militare.  L’accesso all’arenile è gratuito, ma disciplinato da un regolamento rigoroso definito congiuntamente dal Comune di Nettuno, dal Ministero della Difesa (UTTAT) e dall’ Agenzia del Demanio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Torre Astura apertura 2025: quando è aperta la bellissima spiaggia a sud di Roma? - Per godersi un po’ di mare in questa estate  non c’è bisogno di spingersi troppo lontano da Roma. Fra le tante spiagge del litorale laziale ce n’è una che brilla come un piccolo gioiello: è Torre Astura, nel territorio della città di Nettuno, a circa dieci km a sud-est dal centro abitato.

