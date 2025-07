Pablo rappresenta la Sicilia al Festival Voci dal Mediterraneo | Scrivo per non far sentire nessuno solo

Il giovane artista siciliano Pablo sarĂ tra i finalisti del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo 2025 a Pantelleria, portando sul palco un inedito dedicato all’amore e una cover in chiave rock. Il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo 2025, in programma sull’isola di Pantelleria a fine luglio, si prepara ad accogliere i suoi finalisti, tra cui spicca il nome di Pablo, giovane cantautore originario di Mazara del Vallo, in Sicilia. Durante il podcast Unplugged Playlist, Pablo ha raccontato con emozione la sua esperienza: «Sono molto ansioso ma anche carico. Scrivo per me, ma anche per gli altri. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com