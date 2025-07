250 mila euro svaniti nel nulla | cos' è la crypto-truffa del falso fondo Uefa che ha colpito anche a Rimini

145.487 euro. La cifra Giuliano se la ricorda a memoria. Sono i soldi che ha perso in una maxi truffa che univa criptovalute, scommesse calcistiche e un presunto fondo della Uefa. Una truffa che ha coinvolto anche tre persone di Rimini. Giuliano è un nome di fantasia scelto per tutelarlo, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

