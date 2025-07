In 5mila in piazza Pertini per Ancona City Padel

Sono oltre 5 mila le presenze registrate nelle serate della scorsa settimana che in piazza Pertini hanno visto lo svolgimento della prima edizione dell’ Ancona City Padel: un risultato che ha rispettato e superato le aspettative del Comune e dell’organizzazione e che, proprio in ragione dei numeri registrati ad Ancona, apre a questa manifestazione la strada a future tappe nazionali e internazionali in location prestigiose. L’evento, ideato e promosso dall’ex calciatore Roberto Lorenzini, è raccolto attorno alla passione per il padel momenti di sport, spettacolo e inclusione. Oltre alle gare ufficiali, che hanno visto in campo alcuni tra i migliori giocatori italiani di padel, il programma ha incluso tornei amatoriali, una partita dimostrativa di padel in carrozzina e una vera e propria parata di stelle del calcio italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In 5mila in piazza Pertini per Ancona City Padel

