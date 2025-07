Napoli 34enne arrestato | dovrà scontare quasi 5 anni per droga furto e riciclaggio

Arrestato a Napoli 34enne condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. NAPOLI – Il 12 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 7 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il provvedimento prevede per l’uomo una condanna definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione, da scontare per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e furto. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile partenopea, che hanno rintracciato il 34enne e proceduto al suo trasferimento in carcere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

