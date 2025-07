Inchiesta appalti a Sorrento 16 arresti | c'è anche l'ex sindaco Massimo Coppola

Inchiesta appalti al Comune di Sorrento, nuovo blitz della Guardia di Finanza: 16 arresti tra amministratori pubblici, dirigenti, funzionari e imprenditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Via libera al bilancio. Inchiesta sugli appalti. Accantonati i soldi - Oltre 145mila euro per i contenziosi sono stati accantonati dall’amministrazione comunale. Una somma troppo elevata secondo l’opposizione, soprattutto perché al 1 gennaio dello scorso anno la cifra messa da parte era di 41mila euro, che al 31 dicembre sono diventati 145.

La "banda" che gestiva gli appalti pubblici, clamorosa svolta nell'inchiesta: il presunto "capo" torna libero - Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla presunta "banda" che avrebbe gestito numerosi appalti truccati nell'Agrigentino grazie a un sistema corruttivo: il principale indagato, l'uomo indicato come il capo dell'organizzazione criminale che avrebbe gestito il "sistema" insieme a un uomo indicato come.

