Laurea ed evaso L’errore serva da lezione

Nel bel Paese succede anche che a un detenuto venga concesso di andare in ateneo da solo. È accaduto con Andrea Cavallari, uno della banda dello spray che causò la tragedia della discoteca Lanterna Azzurra. Ovviamente è sparito perché doveva scontare altri anni nel carcere della Dozza a Bologna. Rimuoviamo subito chi ha sbagliato per rispetto alla memoria di quanti anche a causa di Cavallari non hanno più futuro. Augusto Bertocchi Risponde Beppe Boni Lo scellerato Andrea Cavallari ha ingannato tutti. Un perfetto falsario. La Giustizia lo ha condannato a 11 anni e 8 mesi per aver fatto parte della banda dello spray che causò il panico e la fuga in massa nella discoteca di Corinaldo con diverse vittime uccise nella calca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laurea ed evaso. L’errore serva da lezione

