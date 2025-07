La Yuasa scalda i motori. Tocca ai vecchi abbonati.

Giorni caldissimi in casa Yuasa Battery Grottazzolina con la società che da oggi al 17 luglio sarà impegnata nella tre giorni di Volley Mercato a Bologna, con all’interno tanti momenti di approfondimento per lo staff societario, che si concluderà appunto giovedì pomeriggio con il calendario ufficiale della prossima stagione di Superlega che prenderà il via ad ottobre. Intanto però i giorni diventano bollenti in chiave abbonamenti perché fino al prossimo 25 luglio sarà infatti possibile, per chi già era abbonato anno scorso, rinnovare la tessera mantenendo il posto del cuore oppure scegliendone uno nuovo tra quelli liberi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

