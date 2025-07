Atletica stasera in tv Meeting Brescia 2025 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi martedì 15 luglio va in scena il Meeting di Brescia, caratterizzato dalla presenza di stelle internazionali. A impreziosire l’evento allo Stadio Gabre Gabric ci saranno soprattutto il botswano Letsile Tebogo e la statunitense Masai Russell, Campioni Olimpici rispettivamente dei 200 metri e dei 100 ostacoli. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI BRESCIA DI ATLETICA DALLE 19.00 Filippo Tortu e Chituru Ali fronteggeranno Tebogo sui 100 metri: il brianzolo deve dare seguito alle buone prestazioni fornite tra Golden Gala ed Europei a squadre, il comasco ha bisogno di un guizzo dopo un avvio complicato di stagione a livello atletico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica stasera in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: meeting - brescia - atletica - stasera

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: c’è Tebogo! Attesa per Tortu, Ali e Carmassi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda.

Atletica oggi in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 15 luglio va in scena il Meeting di Brescia, caratterizzato dalla presenza di stelle internazionali.

Atletica, Tebogo e Russell show al Meeting di Brescia. Doualla debutta, spiccano Tortu e Ali, c’è Simonelli - Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), che andrà in scena nella giornata odierna allo Stadio Gabre Gabric.

Atletica oggi in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara - Vai su X

STASERA LORENZO SIMONELLI A SOTTEVILLE STREAMING, ORARI E PREVIEW Ecco tutto quello che c'è da sapere sul meeting internazionale di Sotteville di questa sera al link sei gli italiani in gara con Lorenzo Simonelli contro un top player m Vai su Facebook

Atletica stasera in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara; Atletica, Tebogo e Russell show al Meeting di Brescia. Doualla debutta, spiccano Tortu e Ali, c’è Simonelli; Sport in tv oggi, 12 giugno 2025: da non perdere Virtus Bologna-Brescia e il tennis.

Atletica, Grand Prix Brescia: stasera al Gabric sfide stellari - Dalle 18 si potranno ammirare da vicino Tebogo, Russell, Talou- Riporta giornaledibrescia.it

Atletica, meeting Ostrava stasera su Sky con tante stelle - Guarda Atletica, meeting Ostrava stasera su Sky con tante stelle su Sky Video - Secondo video.sky.it