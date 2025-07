Vismara Oscar negli under | Qui i giovani si valorizzano

La societ√† Vismara calcio del presidente Flavio Parlani, oltre ad aver disputato un eccellente campionato, concluso al terzo posto, alle spalle delle due promosse Jesina e Fermignanese, √® risultata la seconda societ√† del campionato Promozione Marche per impiego dei giovani Under, relativamente al "Progetto Valorizzazione giovani calciatori". "Per noi aver ottenuto anche questo riconoscimento dalla Figc √® ovviamente motivo di orgoglio - afferma il direttore generale Cristian Amati - perch√© nonostante venivamo da una precedente stagione, conclusa con una sofferta salvezza, abbiamo comunque voluto puntare ancora in modo consistente sulla valorizzazione dei giovani (et√† media della rosa della prima squadra 22,4 anni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

