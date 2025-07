Juventus | Francisco Conceicao torna ai bianconeri

Un ritorno strategico La Juventus dà un segnale forte nel mercato estivo, chiudendo l’acquisto di Francisco Conceicao dal Porto. Le voci di mercato confermano che l’ala portoghese è ufficialmente un nuovo rinforzo bianconero, con un’operazione che testimonia l’ambizione del club. Damien Comolli, mente del progetto bianconero, ha lavorato con l’agente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Francisco Conceicao torna ai bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - francisco - conceicao - torna

Calciomercato Juventus, sguardo al futuro! Giuntoli mette gli occhi sul nuovo Francisco Conceicao: l’erede del portoghese costa 20 milioni di euro! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, chi è l’ultimo nome per l’attacco bianconero: tutti i dettagli sul nuovo obiettivo.

Juventus, assalto a Francisco Conceição, la nuova offerta al Porto - La Juventus intensifica gli sforzi per assicurarsi Francisco Conceição, giovane talento del Porto, in una trattativa che infiamma il calciomercato.

Juventus: clausola in arrivo per Francisco Conceicao? - Un talento che si evolve Francisco Conceição, con la sua velocità e imprevedibilità , è l’arma perfetta per il 3-4-2-1 di Tudor, come emerso dalle voci online.

Francisco #Conceicao è a un passo dal tornare alla #Juventus dal #Porto con un accordo definitivo per € 24 milioni. Ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell'accordo sono fiduciose di poterlo concludere nelle prossime ore. #transfers Fonte: @NicoSchira Vai su X

Juventus’ Plans for the wingers are clear: they want to keep Francisco Conceicao and will sell Samuel Mbangula. If Nico Gonzalez leaves, Juve will try to sign Jadon Sancho, who has given his availability to join Bianconeri. Nico Schira Vai su Facebook

Juve-Conceiçao, atto secondo: 4 motivi per cui il club punta ancora su Chico; Infortunio Conceiçao, l’esito degli esami e i tempi di recupero: quando torna con la Juve; Juventus, quando torna Conceicao? Gli aggiornamenti sull'infortunio direttamente da Thiago Motta.

Conceicao resta alla Juve: è fatta! Il gesto di Chico per lo sconto decisivo - Gli ultimi contatti tra i bianconeri e il Porto hanno dato esito positivo: Tudor ha la sua ala. Come scrive tuttosport.com

Pagina 0 | Conceicao resta alla Juve: è fatta! Il gesto di Chico per lo sconto decisivo - Gli ultimi contatti tra i bianconeri e il Porto hanno dato esito positivo: Tudor ha la sua ala. Scrive tuttosport.com