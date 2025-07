Nessun risarcimento per l' ingiusta detenzione dell' ex comandante della polizia municipale

Non spetta alcun risarcimento per l'ingiusta detenzione di Francesco Scarano, ex comandante della polizia municipale di San Felice a Cancello coinvolto nell'inchiesta 'Appaltopoli' insieme all'ex primo cittadino Pasquale De Lucia, il dirigente dell'Utc Francesco Auriemma ed imprenditori quali i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Agli arresti domiciliari per 17 mesi e poi assolto, Carlo Mosca ottiene il risarcimento per ingiusta detenzione - Carlo Mosca sarà risarcito per i 522 giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il medico era stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ai danni di due pazienti dell'ospedale di Montichiari (Brescia).

Stasi innocente? Risarcimento "milionario" in caso di ingiusta detenzione. Come si calcola - Se Alberto Stasi dovesse essere ritenuto innocente, quanto gli spetterebbe? «Il risarcimento più importante è quando, se c?è l?errore giudiziario, lo.

«Abuso di autorità »: accuse smontate, il poliziotto si riprende la vita; Il Fatto di Domani del 23 Dicembre 2024; Assolti Knox e Sollecito.

Ex consigliere di latina vincenzo malvaso ottiene risarcimento per ingiusta detenzione dopo inchiesta olimpia - Vincenzo Malvaso, ex consigliere di Latina, ottiene un risarcimento di circa 4 mila euro per la detenzione ingiustificata durante l’inchiesta Olimpia del 2016, nonostante l’assoluzione piena e le cons ... Scrive gaeta.it

Ingiusta detenzione, quei risarcimenti che non basteranno mai - Ingiusta detenzione: a quanto ammonta il risarcimento al giorno, quello massimo, come è fatto il calcolo e quanto costa allo Stato ... Da osservatoriodiritti.it