Sant’Agata de’ Goti l’opposizione non parteciperà al prossimo Consiglio comunale

Comunicato Stampa Spaccatura nella maggioranza e assenza di confronto sui temi strategici: i consiglieri chiedono chiarezza politica e programmatica Tale scelta rappresenta una presa di posizione politica netta e necessaria alla luce del persistente svilimento del ruolo del Consiglio Comunale . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, l’opposizione non parteciperà al prossimo Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: consiglio - sant - comunale - agata

Sant’Agnello, Tari: dal consiglio comunale previste esenzioni, ecco quali - Sant’Agnello previste esenzioni sulla Tari per chi adotta un cane, per chi apre nuove imprese sul territorio e per chi dona beni alimentari a persone in difficoltà .

Palazzo Sant'Agostino: convocato il 27 giugno il consiglio provinciale - Il presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli ha convocato il Consiglio Provinciale per il giorno 27 giugno, alle 14:30.

Villaricca. Maggioranza sconfitta in consiglio comunale: non passa il riequilibrio – approvata la Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello - È accaduto ciò che da tempo era nell’aria: durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Villaricca, la maggioranza ha mostrato evidenti segni di cedimento politico, andando sotto nei numeri non riuscendo ad approvare la salvaguardia dei riequilibri di bilancio e vedendo bocciati alcuni punti all’ordine del giorno tra cui la ratifica di una variazione di […] L'articolo Villaricca.

L'intervento a Sestarete del presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, sull’avvio dell’iter per il riconoscimento della Feata di Sant’Agata come patrimonio immateriale dell’Unesco Vai su Facebook

Sant’Agata de’ Goti, opposizione annuncia autosospensione dal Consiglio Comunale - I consiglieri di opposizione del Pd e gruppo ‘De Goti’ al Comune di Sant’Agata de’ Goti hanno comunicato oggi la loro decisione di non partecipare alla prossima seduta del Consiglio Comunale, annuncia ... Si legge su ntr24.tv

Festa di Sant’Agata verso l’Unesco, Anastasi: “Un momento storico per Catania” - Catania, Festa di Sant'Agata sempre più vicina alla candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. catania.liveuniversity.it scrive