Vacanze finite per il Ravenna. Con la rosa ancora da completare, domani pomeriggio, alle 18, mister Marchionni dirigerà il 1° allenamento a Glorie. La squadra proseguirà la preparazione in sede fino a lunedì 28, giorno in cui è previsto il trasferimento ad Acquapartita, dove la comitiva giallorossa resterà fino a venerdì 8 agosto. Il 1° turno di Coppa Italia è in programma il 17 agosto. Il debutto in campionato avverrà domenica 24 agosto. Durante il periodo di preparazione sono in programma 5 test, tutti alle 18. Sabato 26 luglio, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, contro la Primavera del Sassuolo; mercoledì 30, ad Acquapartita, contro la Rappresentativa Montana; sabato 2 agosto, sempre ad Acquapartita, contro il Progresso; mercoledì 6, al ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno, contro la Sampierana; sabato 9, il debutto casalingo allo stadio Benelli, contro la Virtus Verona di serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna mette Rizzo nel motore. Ingaggiato il centrocampista-bomber