Caro voli | cosa potrebbe cambiare dopo l’indagine di Antitrust

L’estate 2025 segna un nuovo capitolo nella lunga battaglia contro il caro voli. Dopo mesi di segnalazioni da parte di cittadini, associazioni dei consumatori e autoritĂ locali, l’AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – ovvero l’Antitrust – ha concluso un’importante fase della sua indagine conoscitiva sui meccanismi di formazione dei prezzi dei voli da e per Sicilia e Sardegna. Le conclusioni a cui è arrivata sono chiare: il mercato non è trasparente e l’esperienza del consumatore è fortemente penalizzata da algoritmi opachi, costosissimi servizi accessori e scarsa comparabilitĂ delle offerte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caro voli: cosa potrebbe cambiare dopo l’indagine di Antitrust

