La Futsal Cesena ha ingaggiato il suo primo straniero di stagione, si tratta del brasiliano Alexandre Pereira Ribeiro Pires, meglio noto come Gedson, classe 1991, è un universale infatti ha ricoperto i ruoli di laterale difensivo, centrale e anche pivot. La società ritiene tale innesto molto importante e adatto a innalzare il tasso tecnico e la qualità della squadra. Gedson ha già giocato contro i bianconeri in A2 e in Coppa Italia quando militava nella Lazio e nel Lido di Ostia, è reduce da cinque stagioni di serie A. Si definisce così: "Sono un giocatore tecnico, portato soprattutto a confezionare assist, ad organizzare la squadra.

La Futsal mette a segno un colpo straniero. Ecco Gedson: "Potremmo puntare ai playoff"