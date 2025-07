Isola ecologica di via Sirio | ecco come e quando ritirare le nuove chiavi per l' ingresso

Fino a giovedì, i residenti delle aree extraurbane potranno ritirare le nuove chiavi per accedere all'isola ecologica di prossimità di via Sirio al Villaggio Mosè. Con le nuove disposizioni da parte delle ditte Iseda, Sea e Seap, per il conferimento dei rifiuti all'interno dell’isola ecologica di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

