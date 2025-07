Ucraina Kallas | Spero oggi o domani nuove sanzioni a Russia

Oggi a Bruxelles si tiene il Consiglio Esteri della Ue, incentrato sull’Ucraina e che arriva dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump sulla nuova fornitura di armi a Kiev e l’ultimatum di 50 giorni a Mosca per raggiungere un accordo di pace altrimenti Washington è pronta ad applicare dazi del 100%. “Speriamo di adottare oggi o domani il 18° pacchetto di sanzioni. Quindi spero che sia oggi, ma c’è ancora del lavoro da fare, e speriamo di avere una buona cooperazione con il nuovo governo ucraino, come abbiamo avuto con il precedente”, ha affermato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kallas: “Spero oggi o domani nuove sanzioni a Russia”

Kallas: L'Ue verserà un miliardo di euro all'industria militare ucraina - Leopoli, 9 mag. (askanews) - Visita a Leopoli per l'Alta rappresentante della politica estera Ue, Kaja Kallas, che ha annunciato lo sblocco di un miliardo di euro a favore dell'industria della difesa ucraina per aiutare lo sforzo bellico contro la Russia, e la nascita di un tribunale per i crimini di aggressione contro l'Ucraina perché "nessuno resti impunito".

Ucraina, Kallas a Tirana: "È chiaro che Putin non vuole la pace" - Tirana, 16 mag. (askanews) - Al vertice della Comunità politica europea a Tirana, il capo della diplomazia di Bruxelles, Kaja Kallas, ha espresso un giudizio severo sugli ultimi sviluppi nelle discussioni sull'Ucraina, chiedendo di "esercitare pressioni" su Mosca.

Marco Rubio discute il cessate il fuoco in Ucraina con Kaja Kallas e ministri europei - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso ieri "la strada da seguire per un cessate il fuoco e il cammino verso la pace in Ucraina " con l'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Kaja Kallas, ed i ministri degli Esteri di alcuni Paesi Ue, del Regno Unito (David Lammy) e dell'Ucraina (Andrii Sybiha): lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

