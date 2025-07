Modena la carica di Sottil | Voglio giocatori cattivi

Il tecnico cerca il rilancio dopo Udinese e Samp. E il presidente Rivetti: "Rivedo lo spirito Toro che aveva mio nonno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modena, la carica di Sottil: "Voglio giocatori cattivi"

In questa notizia si parla di: modena - carica - sottil - voglio

Modena, la carica di Sottil: Voglio giocatori cattivi; Nieling, un olandese a Modena. Per Sottil una difesa tutta nuova; Come guardare Inter-River Plate: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.

Il nuovo Modena vestito su Sottil: 'Voglio trasformare il canarino in un condottiero e il Braglia in una fortezza” - Sport: Presentazione ufficiale questa mattina insieme Presidente Rivetti e DS Catellani. Lo riporta lapressa.it

Sampdoria, Sottil: “Modena sarà una prova di maturità” - Sono molto contento, voglio sempre essere messo in difficoltà. Si legge su ilsecoloxix.it