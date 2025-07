Zaynab Dosso torna a correre oggi a livello internazionale, in Svizzera, nello Spitzen Luzern Meeting, con la Serie A dei 100 metri che parte alle 20,43. Le avversarie sono quasi tutte nuove, per questo che è un meeting "silver" e dunque di alto livello. Con la Dosso (foto) a Lucerna ci saranno la svizzera Salome Kora che vanta un personale di 10.95, Rebekka Haase (GER) di 11.06, Camille Rutherford (BAH) 10,96 fatto proprio quest’anno, Rosemary Chukwuma (NIG) 10.88, Jonielle Smith (JAM) 11.03 quest’anno e Renee Regis (GBR) 11.18. Zaynab proviene dalle confortanti prove di Foligno (11’’07 con vento a favore e un bel 11’’12 con vento contrario) e dunque cerca continuità con l’obiettivo ancora lontano dei mondiali di metà settembre in Cina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dosso cerca conferme in Svizzera. A Bologna, quasi en-plein dei reggiani