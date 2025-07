Ndoye e Lucumi restano: così ha parlato l’ad rossoblĂą Claudio Fenucci. Ci sarebbe da aggiungere una postilla: restano, almeno per ora. Agli agenti di entrambi i calciatori e ai ragazzi stessi, in questi giorni di raduno, è stata comunicata la volontĂ di prolungare e adeguare i contratti in essere. Dettaglio che dettaglio non è: i contratti saranno rinnovati solo a mercato chiuso, ovvero nel caso in cui non dovessero arrivare offerte irrinunciabili, segno che la minaccia di perderli non è sventata, con il Napoli sulle tracce dello svizzero e Roma, Juventus, Aston Villa sulle tracce del colombiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Urbanski e Posch, valgono un altro tesoretto