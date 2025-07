Il ritorno del Renate Già fissate le amichevoli

È scattata ieri alle 17 con il primo allenamento al "Mario Riboldi" la stagione consecutiva numero 16 del Renate tra i professionisti. La squadra ha sostenuto la prima seduta agli ordini di Luciano Foschi, domani quando si salirà in quota per il ritiro di Piazzatorre (la stessa località nelle valli bergamasche di dodici mesi fa) dove domenica alle 16.30 i nerazzurri sosterranno anche la prima sgambata contro una selezione di "disoccupati", la Social Football Academy. Attualmente l'organico è composto da 27 elementi di cui quattro aggregati dalla Primavera (il portiere Rossi, il difensore Stagi, il centrocampista Meloni e l'attaccante Pietropoli) e due elementi fermi ai box per infortunio, il difensore Marco Bosisio e l'attaccante Francesco Di Nolfo.

