Pattinaggio Agli Italiani modenesi sugli scudi Per Sasso altri due titoli tricolori

Prosegue la marcia di avvicinamento del pattinaggio artistico modenese, ai Mondiali in programma ad ottobre in Cina: dopo la scorpacciata di successi alle Artistic International Series, una sorta di Coppa del Mondo che si è disputata a metĂ giugno al PalaBigi di Reggio Emilia, nei giorni scorsi a Novara sono iniziate le gare dei Campionati Italiani assoluti e di categoria, per i quali in un primo tempo si era pensato ad una assegnazione a Modena. La mancanza di spazi adeguato ha ben presto dirottato la manifestazione al PalaIgor di Novara, dove le otto ruote modenesi sono riuscite a ritagliarsi un ruolo da protagoniste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio. Agli Italiani modenesi sugli scudi. Per Sasso altri due titoli tricolori

In questa notizia si parla di: pattinaggio - italiani - modenesi - agli

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso e Altieri Degrassi dettano il passo dopo la style Solo Dance agli Italiani - Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi continuano a dettare legge, anche in campo individuale. Dopo aver dominato in lungo e in largo la prova delle coppie di danza i Campioni Mondiali in carica si sono imposti nella style della Solo Dance, gara che di fatto chiuderĂ i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in fase di svolgimento al Pala Igor di Novara.

Pattinaggio artistico: Marco Perrotti campione regionale Fisr, Viola Gabellini verso i campionati italiani - Il Pattinaggio Riccione, sezione artistico, festeggia la vittoria di Marco Perrotti, atleta in forza alla società riccionese, che domenica scorsa si è aggiudicato il titolo di campione regionale nella categoria Divisione Nazionale D maschile al Campionato Regionale Fisr Emilia-Romagna a Forlì.

Pattinaggio artistico a rotelle: Beretti e Buracchi vincono il titolo agli Italiani di obbligatori - Ilaria Beretti e Federico Buracchi hanno vinto le gare nella massima categoria ai Campionati Italiani 2025 di obbligatori, rassegna di pattinaggio artistico a rotelle terminata qualche ora fa dalla mitica pista del PalaPilastro in Bologna, impianto che è tornato ad ospitare la rassegna tricolore dopo svariati anni di assenza.

Pattinaggio artistico – La viterbese Nicole Torromacco brilla agli Italiani Fisr; Pattinaggio, Roberta Sasso fa tripletta ai campionati italiani; Azzurri protagonisti agli Europei di pattinaggio corsa.

Pattinaggio. Agli Italiani modenesi sugli scudi. Per Sasso altri due titoli tricolori - Prosegue la marcia di avvicinamento del pattinaggio artistico modenese, ai Mondiali in programma ad ottobre in Cina: dopo la scorpacciata di successi alle Artistic International Series, una sorta di C ... Come scrive sport.quotidiano.net

Italia leader continentale strada agli Europei di Pattinaggio Corsa - È un'Italia che vola sull’asfalto tedesco delle competizioni su strada e sui 200 metri dello skate park di Gross Gerau. Scrive repubblica.it