Alla fine è stato indagato per omissione di soccorso Pierluigi Dellano, l’uomo di 63 anni residente a Ventimiglia che aveva detto di aver visto il piccolo Allen poco dopo la sua scomparsa avvenuta venerdì poco prima delle 20 dal camping 'Por la Mar' in frazione Latte di Ventimiglia. Abbandono di minore: è questa l’ ipotesi di reato sollevata dalla procura imperiese dopo che le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il testimone indagato per non avere aiutato Allen. Lo psicologo che ha indirizzato le ricerche: "Sopravvissuto perchè speciale"

Imperia, Allen dimesso dall'ospedale | La mamma del piccolo: "La prima cosa che ha chiesto? Il suo biscotto preferito" | Il testimone indagato per omissione di soccorso - Barbara Sadural Ganao, dalle Filippine a Torino da oltre vent'anni, ripercorre le ore d'angoscia durante le ricerche del figlio scomparso

Pierluigi Dellano indagato per omissione di soccorso, il testimone era stato l'ultimo a vedere Allen prima della scomparsa - Omissione di soccorso. Questa l'accusa formalizzata a Pierluigi Dellano, il testimone che nella prima serata di venerdì 11 luglio ha incontrato il piccolo Allen Bernard Ganao prima che il.

Allen dimesso dall'ospedale, indagato il testimone: l'accusa di omissione di soccorso - Dimesso dall'ospedale di Imperia intorno alle 12.30 di lunedì, 14 luglio, il piccolo Allen Bernard Ganao farà rientro a Torino insieme alla sua famiglia, mentre in Liguria continueranno le indagini su tutto ciò che è accaduto dal momento della sua scomparsa al suo ritrovamento.

