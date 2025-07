Immobile no-limits apre il libro dei desideri | L’Europa League l’azzurro e il trono del gol

La prima sensazione è che Ciro abbia parecchia fame: "Ho deciso di riabbracciare la serie A perché mi mancavano gli stimoli del calcio italiano ". La seconda è che, battezzando la città del cibo, abbia trovato il posto giusto per rilanciarsi come re del gol: "Da due anni vedo giocare il Bologna e da fuori percepisco che in questo club c’è un progetto e c’è una scintilla che ti fa ottenere risultati importanti". C’è anche una terza sensazione: che il ‘nuovo’ Immobile, ammesso che in Turchia abbia davvero cambiato formato ("al Besiktas ho fatto quasi 20 gol in 40 partite eh."), non si ponga limiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Immobile no-limits apre il libro dei desideri: "L’Europa League, l’azzurro e il trono del gol"

In questa notizia si parla di: immobile - limits - apre - libro

Domani 28 giugno alle ore 18:00 presentazione del libro "Anche le statue parlano" al caffè letterario e libreria Sinestesia di Ceccano (FR). Vai su Facebook

Immobile no-limits apre il libro dei desideri: L’Europa League, l’azzurro e il trono del gol.

Immobile no-limits apre il libro dei desideri: "L’Europa League, l’azzurro e il trono del gol" - Il bomber mette la finale di Istanbul nel mirino e il quinto titolo di capocannoniere. Da msn.com

Immobile opens his wishlist: "The Europa League, the Azzurri, and the goal-scoring throne." - The striker is aiming for the Istanbul final and his fifth top scorer title. Da sport.quotidiano.net