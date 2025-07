Use è ancora Valentino Il coach alla 4ª stagione

Se Alessio Cioni è ormai da oltre tre lustri il punto di riferimento indiscusso dell’Use Rosa Scotti, Luca Valentino lo sta pian piano diventando dell’altra faccia del mondo biancorosso, quella maschile. Per la quarta stagione consecutiva, infatti, il tecnico nativo di Grosseto è stato confermato alla guida dell’ Use Computer Gross che anche nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie B Interregionale. Raggiungere l’accordo col giovane allenatore non è stato difficile visto che il suo rapporto con la società empolese è ormai qualcosa che va oltre il semplice aspetto professionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Use, è ancora Valentino. Il coach alla 4ª stagione

In questa notizia si parla di: stagione - valentino - coach - stato

Valentino lancia la borsa più folle della stagione: ecco perché tutti parlano della clutch a forma di gatto - Con la chiusura del Met Gala 2025, la stagione dei red carpet è ufficialmente terminata. Ma tra abiti da sogno, omaggi cinematografici e beauty look da copertina, c’è stato un oggetto che ha rubato la scena in modo del tutto inaspettato: una clutch di Valentino a forma di gatto.

Simone Padoin is the new head coach of Juventus Under 20 Good luck, coach! : https://juve.it/Padoin-AllenatoreJuventusU20 Vai su Facebook

Coach Valentino soddisfatto per la forza del gruppo; Manuel Poggiali: Vi dico cosa 'insegno' a Bagnaia e Marquez anche se hanno vinto 11 mondiali in due; Valentino Rossi attacca Marquez: “Mai nessuno è stato così sporco come lui”.

Use, it's still Valentino. The coach in season 4. - ‘23, l’Use Computer Grossi di Valentino è cresciuta costantemente ogni anno chiudendo la stagione regolare al terzo posto nel 2023- Da sport.quotidiano.net

Use, è ancora Valentino. Il coach alla 4ª stagione - ‘23, l’Use Computer Grossi di Valentino è cresciuta costantemente ogni anno chiudendo la stagione regolare al terzo posto nel 2023- Si legge su msn.com