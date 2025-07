Conceicao Juve ora ci siamo davvero | trovato l’accordo con il Porto per il riscatto Cifre e dettagli dell’operazione finale

con il club portoghese. Il calciomercato Juve  ha raggiunto un accordo di massima con il Porto per il riscatto di Francisco?Conceição, esterno offensivo classe 2002, protagonista in prestito con la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa si è chiusa attorno a 25 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus accessori. L’intesa è stata possibile anche grazie alla decisione del giocatore di rinunciare volontariamente al 20?% sul proprio cartellino, in favore dei libertĂ di pagamento piĂą flessibili per il club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, ora ci siamo davvero: trovato l’accordo con il Porto per il riscatto. Cifre e dettagli dell’operazione finale

In questa notizia si parla di: porto - accordo - riscatto - juve

Porto turistico-crocieristico: “Nessun accordo con Rct” - Riceviamo e pubblichiamo Gentile Redazione, nel recente articolo “Porto turistico-crocieristico, Royal Caribbean accelera il passo” pubblicato il 18 maggio 2025 a firma della redazione, si enfatizza l’attivismo del colosso americano sul litorale romano, citando un’ipotetica intesa tra le grandi compagnie crocieristiche per acquisire nuovi spazi su Fiumicino nel non meglio precisato “tratto tra lo storico Faro di Fiumicino e il vecchio molo commerciale”.

Conceicao Juventus (Gazzetta), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juventus (Gazzetta dello Sport), svolta nel futuro dell’esterno: trovato questo accordo con il Porto! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Conceicao Juve, trovato un primo accordo con il Porto: ci sono novità sul futuro dell’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve, trovato un primo accordo con il Porto: ci sono importanti novità sul futuro dell’esterno portoghese, tutti gli aggiornamenti.

Situazione #KoloMuani: l'accordo sul rinnovo del prestito c'è, ma il #PSG vuole inserire l'obbligo di riscatto, mentre la #Juventus solo il diritto, anche perché l'ingaggio è da 7M€ netti. Continuano i discorsi con il #Porto per #Conceição: se non si troverà l'int Vai su Facebook

Conceiçao, la clausola e il riscatto (senza fretta): la promessa tra Juve e Porto; Juve, la situazione Conceiçao dallo sfogo social ai dubbi sul riscatto; Villas-Boas sull'affare Conceicao-Juventus: Cessione legata all'addio del padre al Porto.

Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani - Il portoghese ha accettato di rinunciare a dei soldi: Chico aveva infatti diritto al 20% della cifra corrisposta ai Dragoes. gazzetta.it scrive

Juventus, la rinuncia di Conceicao per sbloccare la trattativa con il Porto - La Juventus è pronta a chiudere il riscatto di Francisco Conceiçao dal Porto, in quella che si preannuncia come una delle mosse chiave del calciomercato. Scrive ilbianconero.com