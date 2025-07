samb biennale per marranzino caccia a dalmazzi del lumezzane

Tra una decina di giorni la Samb conoscerĂ il girone di appartenenza e gli avversari che andrĂ ad affrontare. La Serie C NOW ha comunicato i giorni in cui verranno ufficializzati i tre raggruppamenti e i rispettivi calendari. Il prossimo 25 luglio verrĂ ufficializzata la composizione dei tre gironi. La sensazione è che il raggruppamento B non sarĂ poi così diverso da quello degli anni passati. I vertici della Lega Pro devono, infatti, solo ufficializzare il ripescaggio del Ravenna al posto del Brescia e decidere chi tra Inter Under 23, Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 entrerĂ a far parte del gruppo delle venti formazioni che si daranno battaglia dal prossimo 24 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

