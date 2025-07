Situazione di calma apparente in casa Fermana con la società che proprio la scorsa settimana ha vissuto forse uno dei momenti più intensi e di gioia degli ultimi due anni. Non sarà un risultato sportivo, ce ne sarebbe bisogno per la piazza dopo due retrocessioni di fila, ma il successo ottenuto al Tribunale di Fermo vale una fetta ampia di futuro. L’omologa ufficializzata proprio dal club prima del weekend scorso apre le porte ad un futuro nel quale il cielo si sta schiarendo in casa Fermana. Ottenere l’omologa vuol dire poter abbattere, nel corso del tempo, la massa debitoria imponente con gli Enti che il club si portava sulle spalle pari a 4,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana prova a ripartire. Si punta ad avere nuovi sponsor