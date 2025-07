In Serie B con un progetto ambizioso Orzinuovi e Crema vanno a braccetto per puntare in alto

Si stanno facendo sempre piĂą definiti gli obiettivi che hanno portato Orzinuovi e Crema a collaborare. L’intenzione della nuova realtĂ (che unisce due cittĂ in un unico progetto) è quella di inserirsi tra le protagoniste del prossimo campionato di serie B ed offrire così belle soddisfazioni ai tifosi del territorio circostante. Il ds Alessandro Muzio ha subito iniziato una lunga serie di trattative per allestire un roster competitivo e, in questo senso, il punto di partenza è stato quello di affidare la guida tecnica ad un coach come Andrea Gabrielli, che ha giĂ vinto campionati a Costa Volpino e Riva del Garda e che l’anno scorso ha guidato Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In Serie B con un progetto ambizioso. Orzinuovi e Crema vanno a braccetto per puntare in alto

