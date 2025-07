Trump e le politiche dei dazi | così non si esce dal capitalismo ma lo si rende se mai è possibile ancora più doloroso

Le politiche dei dazi non ci portano fuori dall'ordine neoliberale, ma lo rendono ancor più atroce Siamo tutti d'accordo sul fatto che è intimamente contraddittorio il mondo della globalizzazione della disuguaglianza e del libero mercato planetario. L'abbiamo ripetuto infinite volte: il liber. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump e le politiche dei dazi: così non si esce dal capitalismo, ma lo si rende, se mai è possibile, ancora più doloroso

Dazi, Unioncamere: "La Sicilia reagisce bene alle politiche Usa" - La Sicilia vede la ripresa dell’economia in questo avvio di 2025, soprattutto nei settori innovativi.

Dazi: Lagarde, politiche commerciali coercivive non sono soluzione - Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Le politiche commerciali coercitive non sono una soluzione sostenibile alle tensioni commerciali di oggi”.

