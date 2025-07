Lacrime di giustizia Saviano Mi sento in un limbo

Un’immagine potente, che racconta più di mille parole: Roberto Saviano in lacrime, nell’aula della Corte d’Appello di Roma. Le sue emozioni esplodono nel momento in cui i giudici confermano la condanna al boss dei Casalesi Francesco Bidognetti e al suo legale Michele Santonastaso. È la chiusura di un cerchio lungo diciassette anni, iniziato con minacce . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: lacrime - saviano - giustizia - sento

Saviano in lacrime, 'mi hanno rubato la vita' - "Mi hanno rubato la vita". È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli.

Minacce a Saviano e Capacchione: condannati boss e legale. Lo scrittore in lacrime: "Mi hanno rubato la vita" - “Mi hanno rubato la vita”. E’ un pianto liberatorio quello di Roberto Saviano quando i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno letto la sentenza con cui sono state confermate le condanne per il boss dei Casalesi Francesco Bidognetti (1 anno e 6 mesi) e per l’avvocato Michele Santonastaso (1.

Minacce a Saviano e Capacchione, confermata in Appello la condanna al boss Bidognetti. Lo scrittore in lacrime in aula - Sono state confermate in Appello le condanne per le minacce, aggravate dal metodo mafioso, rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado “Spartacus” a Napoli alla giornalista Rosaria Capacchione e allo scrittore Roberto Saviano.

Saviano in lacrime: "Mi hanno rubato la vita" È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grad Vai su Facebook

Gino Cecchettin: Abbiamo perso tutti come società, fatta giustizia ma dovremmo fare di più.

Saviano, lacrime e giustizia dopo 16 anni: confermate le condanne per le minacce mafiose del boss Bidognetti - Il boss dei casalesi Bidognetti e il suo legale minacciarono Saviano e la giornalista Capacchione durante il processo Spartacus a Napoli ... Come scrive rainews.it

Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato. Le lacrime dello scrittore: 'Mi hanno rubato la vita' - Così Roberto Saviano aveva definito tutto questo tempo vissuto dopo quel proclama di odio e minaccia che partì nei confronti suoi e della giornalista Rosaria Capacchione, proprio dall'interno di ... Da ansa.it