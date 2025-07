Pallavolo Un bronzo e un quinto posto per le azzurre dell’Anderlini

Si conclude con un buon terzo posto e un quinto posto l’avventura in azzurro della pattuglia della Moma Anderlini, che aveva sette giocatrici, più un’allenatrice, tra Europei Under 16 e Mondiali Under 19. Proprio dalla rassegna delle più grandi (nella foto) arriva il rammarico per una quinta piazza che sta stretta a coach Roberta Maioli e alle modenesi Stella Caruso, Stella Cornelli, Alice Guerra, Asia Spaziano e Martina Susio: dopo una ottima prima fase e dopo gli ottavi di finale (6 vittorie consecutive), ecco la sconfitta 3-2 con gli Usa, con il quarto set che valeva la semifinale perso 28-30 per poi cedere al tie break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Un bronzo e un quinto posto per le azzurre dell’Anderlini

MONDIALI UNDER 19: L'ITALIA BATTE 3-2 LA CINA E CHIUDE AL QUINTO POSTO Si chiude con un quinto posto la rassegna iridata per la nazionale under 19 femminile del DT Marco Mencarelli e di coach Roberta Maioli.

