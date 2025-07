Leoni è la priorità del mercato estivo dell’Inter, tant’è che da Marotta a Zanetti, tutti nelle ultime settimane, hanno espresso il loro beneplacito all’eventuale arrivo del classe 2006 in nerazzurro. Per convincere il Parma, la dirigenza interista potrebbe provare un’altra mossa. L’IDEA – Giovanni Leoni è l’obiettivo numero uno dell’Inter. Non è un mistero, che tutto il mondo nerazzurro, da Beppe Marotta a Cristian Chivu, passando per il vicepresidente Javier Zanetti, stravede per il difensore del 2006. Il ragazzo, già cercato lo scorso anno quando poi se ne andò dalla Sampdoria al Parma per 5 milioni di euro, continua ad essere corteggiato dall’Inter, che, però, si sta scontrando contro il muro della società ducale. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Leoni, riemerge una nuova idea per l’Inter: arrivo ‘posticipato’ – CdS