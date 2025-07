Portofino vietato l' accesso ai mendicanti per tutelare il turismo

Nel Comune più ricco d'Italia, con la sua iconica piazzetta simbolo del lusso e dell'ostentazione di facoltosi turisti provenienti da tutto il mondo, è vietato l'accattonaggio. E non solo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Portofino, vietato l'accesso ai mendicanti per "tutelare il turismo"

