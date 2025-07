Appalti truccati a Sorrento 16 arresti | coinvolto anche l’ex sindaco Coppola

SORRENTO, 15 LUGLIO 2025 – Scandalo a Sorrento: la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 16 misure cautelari, tra arresti in carcere e ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti pubblici gestiti dal Comune tra il 2022 e il 2024. Tra gli arrestati figura anche l’ex sindaco Massimo Coppola, giĂ fermato in flagranza lo scorso 21 maggio mentre intascava una tangente da un imprenditore. Le misure, emesse dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, riguardano funzionari, dirigenti comunali e imprenditori locali accusati, a vario titolo, di corruzione, peculato e turbata libertĂ degli incanti. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Appalti truccati a Sorrento, 16 arresti: coinvolto anche l’ex sindaco Coppola

