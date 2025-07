Morto in una buca in spiaggia ipotesi malore durante il gioco

Scava una buca in spiaggia, ci entra e viene inghiottito dalla sabbia: morto un 17enne. Il padre dormiva sotto l'ombrellone - Tragedia in spiaggia, muore un 17enne romano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro (Viterbo) con la sua famiglia.

