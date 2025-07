Stasera alle 20.55 all’Ippodromo di Cesena scatta l’ora dell’edizione 2025 dello storico torneo ‘ Superfrustino - Tomaso Grassi Award ’. Delle sette corse in programma (cinque valide per il punteggio della prima semifinale) farà parte anche la corsa Tris Quarté Quinté ‘ Premio Convegno Nazionale Anioc - Senato della Repubblica ’ alle 22.10. Grandi nomi in lizza nella prima delle quattro semifinali che culmineranno nella finalissima del 26 agosto alla quale accederanno i vincitori di ogni semifinale e i due migliori secondi classificati. Già qualificati Alessandro Gocciadoro, Antonio Di Nardo e Antonio Simioli, il podio del 2024, più una wild card. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ippica, via al Superfrustino. Tomaso Grassi Award