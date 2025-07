il pontedera fissa le date allenamenti e amichevoli

C’è da aspettare ancora dieci giorni per conoscere i tre gironi di Serie C. Le loro composizioni saranno infatti ufficializzate venerdì 25 luglio e tre giorni dopo, lunedì 28 luglio, si conosceranno anche i calendari, che verranno presentati sui canali social della Serie C. In mezzo, precisamente sabato 26 luglio, saranno effettuati i sorteggi della Coppa Italia di Serie C, con i relativi abbinamenti, competizione che prenderà il via domenica 17 agosto. La domenica seguente, il 24 agosto, inizierà invece il campionato, anche se, come ormai accade negli ultimi anni, un girone sarà anticipato al sabato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

